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Як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення: інструкція

17:35, 8 червня 2025
Якщо пенсійне посвідчення втрачено, пенсіонер може отримати новий документ, звернувшись до сервісного центру ПФУ або онлайн.
Як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення: інструкція
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Пенсійний фонд в Луганській області розповідає, як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення.

У разі якщо пенсійне посвідчення втрачено, пенсіонер може отримати новий документ, звернувшись до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду або онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

І. При зверненні до сервісного центру пенсіонеру потрібно пред’явити паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності) та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення, до якої додати кольорове фото розміром 3х2,5 см.

II. Щоб подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, потрібно зайти в розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та обрати опцію «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».

Водночас у 2024 році ПФУ запустив сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати е-пенсійне посвідчення (без паперового аналога), для його відображення в мобільному застосунку «Дія». Детальніше про його формування на вебпорталі Фонду за посиланням.

III. Якщо подавати заяву з мобільного застосунку «Пенсійний фонд», потрібно обрати вкладку «До ПФУ»: розділ «Комунікації до ПФУ» – «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси ПФУ потрібно підготувати скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору) та фотокартку. Сканкопії повинні бути кольоровими, чіткими; збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Пенсійне посвідчення (після виготовлення) буде видано людині в тому сервісному центрі Пенсійного фонду України, який вона зазначила в заяві.

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