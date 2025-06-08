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Над Україною зійде Полунична повня — що це за явище і коли його можна побачити

16:40, 8 червня 2025
Увечері 10 червня українці зможуть спостерігати рідкісну червневу повню, яка здаватиметься особливо великою та яскравою через близькість до горизонту.
Над Україною зійде Полунична повня — що це за явище і коли його можна побачити
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У нічному небі над Україною 10 червня з’явиться рідкісне й особливо красиве видовище — Полунична повня.

Цього року повня стане «найпівденнішою» за багато років, тобто в Північній півкулі спостерігатиметься погано, а в Південній — добре.

Це буде шостий повний Місяць у 2025 році, повідомляє Space.

Що таке «полуничний» Місяць і чому він не рожевий?

В останні роки за червневим повним місяцем досить міцно закріпилася назва Полуничного. Воно походить із Північної Америки, точніше із публікацій журналу Old Farmer's Almanac. Саме в ньому ще в 30-х роках ХХ століття опублікували «народні» назви для всіх місяців року.

Червневу повню пов’язували з сезоном збору ягід. У різних культурах цей Місяць також називали «квітучим», «зеленим кукурудзяним» або навіть «Місяцем вилуплення».

У небі супутник не буде рожевим — скоріше навпаки: коли він з’явиться над горизонтом, його диск набуде жовтувато-оранжевого відтінку. Це явище пов’язане з атмосферним розсіюванням світла, яке змінює сприйняття кольору при низькому розташуванні Місяця.

Чому він здається більшим, ніж зазвичай?

Це — так звана ілюзія Місяця: коли повня знаходиться низько над горизонтом, наш мозок сприймає її більшою, ніж насправді. Цьогорічне червневе явище буде особливо виразним: повний Місяць пройде по найнижчій траєкторії небом за останні десять років — саме через наближення до літнього сонцестояння.

Астрономи зазначають, що цей ефект посилюється гравітаційним впливом Сонця, яке змінює нахил місячної орбіти.

Коли дивитися?

Фаза повного Місяця настане 11 червня о 9:44 за київським часом, однак найкраще милуватися ним буде ввечері 10 червня та вночі — саме тоді «полуничний» Місяць виглядатиме найбільшим і найяскравішим.

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