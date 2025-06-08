У Польщі 19-річний хлопець зібрав трицикл з візка і влетів на штраф

У Сопоті юнак порушив ПДР на саморобному «боліді».

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Поліція Поморського воєводства повідомила про курйозний інцидент поблизу Гданська — у місті Сопот правоохоронці зупинили 19-річного хлопця, який рухався тротуаром і велодоріжкою на саморобному трициклі.

Як з'ясувала поліція, юнак власноруч зібрав триколісний транспортний засіб із магазинного візка та різних підручних матеріалів. До конструкції він також додав двигун, що фактично зробило транспорт механічним.

Поліцейські швидко виявили ще одну серйозну проблему — юнак мав чинну судову заборону на керування будь-якими механічними транспортними засобами.

За грубі порушення правил дорожнього руху хлопцеві виписали два штрафи: по 1500 злотих кожен — за рух механічним транспортом тротуаром і за керування незареєстрованим засобом, який не проходив жодної технічної перевірки. Крім цього, його можуть притягнути до відповідальності за порушення судової заборони на водіння.

Фото: Pomorska Policja

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