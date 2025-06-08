На Житомирщині молодик незаконно нарубав дерев на майже 600 тисяч гривень

Чоловік незаконно нарубав дерева порід вільха та береза, завдавши великі збитки.

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На Житомирщині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного чоловіка, який незаконно нарубав дерев на майже 600 тисяч. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік у 2023 році на території Пулинської громади здійснив незаконну порубку дерев порід вільха та береза. Шкоди завдано на суму 586 тис. 851 грн.

Зазначається, що до Пулинського районного суду прокурором подано позовну заяву в інтересах Пулинської селищної ради та Державної екологічної інспекції Поліського округу до підозрюваного про стягнення збитків, завданих незаконною порубкою лісу.

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