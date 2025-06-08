Форма есть – правды нет: Харьковский ТЦК опроверг новый российский фейк

Россия запустила фейковое видео с «извинениями» якобы работника ТЦК Харьковской области.

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Российская пропаганда распространила очередной фейк - видео, на котором человек в военной форме якобы извиняется за действия командования Харьковского ТЦК и СП и обвиняет его в «незаконных приказах». Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

По официальному заявлению, лицо на видео не имеет никакого отношения к ТЦК Харьковской области. Видео является частью российской информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

«Официально сообщаем - это фейк. Источник - российские пропагандистские ресурсы, которые пытаются разогнать очередную ложь в рамках своей информационно-психологической операции с целью дискредитации системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Человек, который изображен на видео, не имеет отношения ни к одному ТЦК и СП Харьковской области», - отметили в ТЦК.

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