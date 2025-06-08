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Джареда Лето девять женщин обвинили в домогательствах — среди них несовершеннолетние

15:25, 8 июня 2025
Несколько женщин публично заявили о ненадлежащем поведении Джареда Лето.
Джареда Лето девять женщин обвинили в домогательствах — среди них несовершеннолетние
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Известного американского актера и лидера группы "30 Seconds to Mars" Джареда Лето несколько женщин обвинили в домогательствах. Как пишет издание Air Mail, девять женщин пожаловались на звезду.

Одной из первых была диджейка и музыкальный продюсер Элли Тейлз. Она рассказала, что музыкант навязывает себя. В частности, за кулисами он якобы напал на нее и при этом вел себя ужасно и неприемлемо.

Другая женщина, пожелавшая остаться анонимной, пересеклась с артистом в кофейне, когда ей было 16. Она сказала, что Джаред Лето якобы схватил ее за руку, когда она шла в уборную. Они разговорились, и актер взял номер телефона у девушки.

Позже он якобы позвонил посреди ночи. Женщина вспоминает, что Лето приглашал ее на вечеринку, при этом его голос был странным. Она тогда отказалась от предложения. Однако, по ее словам, музыкант продолжал звонить ей посреди ночи в течение следующих трех недель. Их разговоры имели интимный подтекст, говорит женщина.

Модель Лора Ла Рю рассказала о схожем инциденте. Они познакомились на благотворительном мероприятии, когда ей было 16 лет, и Лето взял у нее номер телефона. Они начали переписываться, и в итоге музыкант пригласил ее в музыкальную студию, куда она приехала. По ее словам, музыкант навязчиво флиртовал с ней.

Женщина продолжала общение с Джаредом Лето. Она вспомнила, как однажды он вышел из комнаты полностью голым. На тот момент ей было 17.

Другая женщина рассказала, что начала переписываться с актером в 16 лет. Она якобы приезжала к нему домой, и эти визиты бывали неловкими. Джаред Лето якобы вел себя неподобающе и задавал странные интимные вопросы.

Кроме того, отмечается, что артист устраивал довольно нестандартные вечеринки в своем доме. Гостей якобы подталкивали купаться голышом.

Джаред Лето на данный момент не комментирует обвинения.

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