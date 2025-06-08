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В Киеве 14-летний мальчик упал с высоты во время прохождения канатного аттракциона

15:44, 8 июня 2025
Подросток получил многочисленные травмы и попал в больницу, полиция приступила к уголовному производству.
В Киеве 14-летний мальчик упал с высоты во время прохождения канатного аттракциона
Иллюстративное фото, источник - moemisto.ua
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В Киеве 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. По данному факту правоохранители начали уголовное производство. Об этом сообщает столичная полиция.

Инцидент произошел 8 июня около 14:40 в Днепровском районе.

По предварительной информации, 14-летний подросток упал с высоты около 1,5 метра во время прохождения канатного маршрута.

Медики госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение.

На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований законодательства о охране труда.

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