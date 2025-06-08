В Киеве 14-летний мальчик упал с высоты во время прохождения канатного аттракциона

В Киеве 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. По данному факту правоохранители начали уголовное производство. Об этом сообщает столичная полиция.
Инцидент произошел 8 июня около 14:40 в Днепровском районе.
По предварительной информации, 14-летний подросток упал с высоты около 1,5 метра во время прохождения канатного маршрута.
Медики госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение.
На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований законодательства о охране труда.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.