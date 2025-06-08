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Возможно ли временно привлечь работников на место тех, кто не выходит на работу — разъяснение

19:05, 8 июня 2025
Работодатель может заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры в период действия военного положения или период замещения временно отсутствующего работника.
Возможно ли временно привлечь работников на место тех, кто не выходит на работу — разъяснение
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, можно ли оформить новых работников на место тех, кто уехал или не может добраться до работы.

С целью оперативного привлечения к выполнению работы новых работников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, в том числе в результате фактического отсутствия работников, эвакуировавшихся в другую местность, находятся в отпуске, простой, временно утративших трудоспособность или местонахождение которых временно неизвестны, работодатель военного положения или период замещения временно отсутствующего работника.

Ранее мы писали, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за вредные условия.

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