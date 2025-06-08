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18-19 летние украинцы возвращаются домой, потому что здесь дешевле и интереснее жить, — Михаил Винницкий

16:04, 8 июня 2025
Многие подростки покидают страну в 17 лет, но все больше из них возвращаются в 18–19, выбирая жизнь и образование в Украине.
18-19 летние украинцы возвращаются домой, потому что здесь дешевле и интереснее жить, — Михаил Винницкий
Фото: tyzhden.ua
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В Украине на данный момент существует достаточно большое количество людей, которые уезжают за границу в возрасте 16–17 лет. Однако есть и позитивная статистика — а именно то, что молодые люди 18–19 лет возвращаются из-за границы, потому что здесь интереснее жить. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью «Телеграфу».

По его словам, статистика регистрации на НМТ свидетельствует о положительной динамике: «В прошлом году было чуть более 20 тысяч регистраций из-за границы, в этом году — примерно столько же. Это означает, что дети, находясь за границей, планируют поступать именно в украинские вузы».

НМТ не требуется для поступления в зарубежные университеты — там достаточно аттестата. А значит, решение сдавать НМТ говорит о желании оставаться частью украинской образовательной системы.

Михаил Винницкий признает: немало украинских подростков уезжают за границу после 9 или 11 класса. Часто это объясняют опасениями по поводу мобилизации. Однако, по его словам, эти страхи беспочвенны.

«Призывной возраст — 25 лет. И его не планируют менять. Мы постоянно это повторяем. Никаких идей или предложений по снижению призывного возраста не существует», — подчеркнул он.

В то же время государство обеспечивает программы академической мобильности, которые позволяют студентам-бакалаврам в возрасте 18–22 лет временно учиться за границей и возвращаться.

«Да, в 17 лет уезжают. Но в 18–19 возвращаются. Потому что понимают: в Украине — качественное образование, дешевле жить, интереснее жить», — отмечает замминистра.

Особенно это касается молодежи из более безопасных регионов — таких как Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно, Черновцы, Луцк, Винница. В таких случаях, по словам Винницкого, причина отъезда часто не связана с безопасностью.

«Через год или два за границей люди возвращаются. Это позитивная тенденция. Потому что, сравнив, выбирают Украину», — уверен он.

МОН не располагает точной статистикой общего количества детей и студентов, обучающихся за границей, однако фиксирует ключевую динамику — рост числа тех, кто осознанно возвращается в украинские вузы.

«Это говорит об уровне нашего образования. Потому что эти люди видят и сравнивают. И выбирают не стабильность, а возможности для самореализации. Такие люди нужны Украине», — отметил Винницкий.

Ранее Михаил Винницкий заявлял, что вывозить 17-летнего сына за границу из-за страха мобилизации — безосновательно. Мобилизационный возраст в Украине остается на уровне 25 лет, и его понижение пока не рассматривается.

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