Полиция Германии получит новое оружие – электрошокер против ножа

Германия готовит новую правовую базу для полиции.

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В Германии полицейских по всей стране могут оснастить электрошокерами. Об этом заявил министр внутренних дел Александер Добриндт, передает агентство dpa, цитирует «Европейская правда».

По словам министра, уже в этом году планируют создать правовую базу, которая позволит официально использовать электрошоковые устройства в работе полиции. Добриндт считает, что такие средства являются адекватным ответом на рост угроз для правоохранителей в общественных местах, в частности - в случаях нападений с ножами и другим колюще-режущим оружием.

Электрошокеры могут действовать на расстоянии 2-5 метров. В то же время их применение вызывает беспокойство из-за потенциальных рисков для здоровья, в частности возможности остановки сердца.

Предложение министра появилось после резонансного инцидента в Ольденбурге, где полицейские застрелили 21-летнего чернокожего мужчину, сделав четыре выстрела. Этот случай вызвал критику и одновременно стал толчком для активизации дискуссии об альтернативных средствах сдерживания.

Союз немецких полицейских (GdP) поддержал инициативу МВД. По словам главы подразделения федеральной полиции GdP Андреаса Росскопфа, пилотные испытания электрошокеров, в частности на вокзалах, уже показали их эффективность - иногда достаточно одного присутствия таких устройств, чтобы избежать эскалации конфликта.

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