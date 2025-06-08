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На Буковині 15-річна дівчина віддала шахраям понад 500 тисяч гривень за «роботу онлайн»

23:59, 8 червня 2025
Дівчина знайшла «вакансію» в соцмережі та самостійно перерахувала 548 тисяч гривень на рахунки аферистів, які пообіцяли дистанційне працевлаштування.
На Буковині 15-річна дівчина віддала шахраям понад 500 тисяч гривень за «роботу онлайн»
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На Буковині 15-річна дівчина перерахувала шахраям понад півмільйона гривень за «працевлаштування». Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Так, до правоохоронці звернувся 40-річний місцевий житель та повідомив про те, що його донька стала жертвою шахрайства.

Зі слів заявника, в одній із соціальних мереж, під приводом надання дистанційної роботи невідомі особи заволоділи коштами у сумі 548 тисяч гривень.

15-річна донька заявника довірилася нібито «роботодавцю» та самостійно перерахувала гроші на невідомі банківські рахунки. 

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Поліцейські рекомендують під час пошуку онлайн-заробітку дотримуватися наступних порад:

  • шукайте вакансії з офіційним працевлаштуванням;
  • не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма – скоріше за все це аферисти;
  • в жодному разі не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки;
  • не переходьте за підозрілими посиланнями, адже за ними може приховуватися фішинговий ресурс.

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Національна поліція поліція шахрай

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