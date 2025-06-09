9 червня – яке сьогодні свято та головні події

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів та Міжнародний день архівів.

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У понеділок, 9 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів. Ідея створення цього свята виникла ще 1958 року в США за ініціативи організаторів молодіжних рухів. Дружба є глибоким зв’язком, який заснований на взаємопідтримці, безкорисливості і взаєморозумінні. І Міжнародний день друзів створений, щоб нагадати нам про те, як важливо вшановувати тих людей, хто завжди нас підтримує.

Також 9 червня Всесвітній день технічного обслуговування. Головна мета цього свята полягає в підкресленні важливості технічного обслуговування в різних сферах нашого життя. Свято було створене за ініціативи Global Forum on Maintenance & Asset Management (GFMAM), яку підтримують міжнародні організації.

А ще 9 червня Міжнародний день кельтського мистецтва. Кельтське мистецтво є візуальною мовою, яка поєднує в собі класичні візерунки, вузли, спіралі, зооморфні мотиви й символіку. Воно з’явилося в доісторичні часи, але свого розквіту досягло в середньовіччі.

9 червня святкують Всесвітній день акредитації. Міжнародна ініціатива, яка була започаткована 2008 року Міжнародним форумом з акредитації (IAF) та Міжнародною організацією з акредитації лабораторій (ILAC) для підвищення обізнаності про важливість акредитації в забезпечені якості, довіри й безпеки в різних сферах життя.

А ще 9 червня Міжнародний день архівів. Свято було засноване 2007 року за ініціативи Міжнародної ради архівів на честь дня, коли 1948 року в Парижі під егідою ЮНЕСКО вона була створена.

Яке сьогодні церковне свято

9 червня віряни святкують день пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Народився в Олександрії, близько 376 року, в аристократичній християнській родині. Його дядько, Феофіл, був архієпископом в ті часи. Саме завдяки йому Кирил отримал свою освіту.

Календар важливих подій за 9 червня

1534 рік — Французький мореплавець Жак Картьє під час своєї першої експедиції до Північної Америки відкриває для європейців річку Святого Лаврентія, яка згодом стане ключовим торговим шляхом у колонізації Канади;

1786 рік — У Нью-Йорку вперше з’явилося морозиво у вільному продажу;

1822 рік — У США офіційно отримали патент на першу штучну щелепу, що стає значним досягненням у розвитку протезування;

1866 рік — На території сучасного Закарпаття падає метеорит, пізніше його назвали «Княгиня»;

1889 рік — У Римі, на площі, де було спалено Джордано Бруно, урочисто відкривають пам’ятник філософу, який стає символом вільнодумства і боротьби за наукову істину;

1898 рік — Велика Британія офіційно отримує від Китаю територію Гонконгу в оренду терміном на 99 років;

1920 рік — Відступаючи з Києва, польські війська руйнують всі мости через Дніпро, зокрема Миколаївський ланцюговий міст;

1934 рік — На екрани вперше виходить мультфільм із новим персонажем студії Disney — темпераментним каченям Дональдом Даком;

1984 рік — Гільдія кіноакторів США приймає Дональда Дака як почесного члена, офіційно визнавши внесок персонажа у розвиток екранного мистецтва;

1988 рік — Український легкоатлет Сергій Бубка підкорює нову висоту в історії стрибків із жердиною — 6,05 м на змаганнях у Братиславі, встановивши світовий рекорд;

1994 рік — Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголошує про рішення перенести столицю держави з Алма-Ати до Акмоли (нині — Астана);

2009 рік — В Україні відбувається прем’єра фільму “Las Meninas” режисера Ігоря Подольчака.

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