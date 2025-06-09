Лос-Анджелес у вогні — протестувальники палять автомобілі та нападають на поліцейських, відео

Масштабні протести спалахнули в Лос-Анджелесі.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Лос-Анджелесі виникли сутички між сотнями протестувальників та федеральними імміграційними органами.

Під час протестів у штаб-квартирі поліції Лос-Анджелеса, а по вулицям міста автомобілі поліції закидують камінням.

Також у мережі публікують низку відео під час протестів. На одному з них видно сутичку між протестувальниками та правоохоронцями, а на іншому група осіб атакує звичайний автомобіль на дорозі.

Додамо, президент США Дональд Трамп наказав силовикам вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від «вторгнення мігрантів» та покласти край заворушенням

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