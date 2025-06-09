Лос-Анджелес в огне — протестующие жгут автомобили и нападают на полицейских, видео

Масштабные протесты вспыхнули в Лос-Анджелесе.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Лос-Анджелесе произошли столкновения между сотнями протестующих и федеральными иммиграционными органами.

Во время протестов у штаб-квартиры полиции Лос-Анджелеса, а по улицам города полицейские автомобили забрасывают камнями.

Также в сети публикуют ряд видео с протестов. На одном из них видно столкновение между протестующими и правоохранителями, а на другом — группа людей атакует обычный автомобиль на дороге.

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал силовикам принять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от «вторжения мигрантов» и положить конец беспорядкам.

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