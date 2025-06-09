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Из-за сбоя временно приостановили работу электронных сервисов Верховного Суда

08:48, 9 июня 2025
Прием корреспонденции и процессуальных документов, их обработка, автоматизированное распределение и рассмотрение, направление судебных решений и предоставление других судебных услуг в Верховном Суде временно приостановлены.
Из-за сбоя временно приостановили работу электронных сервисов Верховного Суда
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Верховный Суд сообщил, что в связи с техническим сбоем с 12:45 6 июня приостановлена работа электронных сервисов и автоматизированных систем Верховного Суда. Об этом информирует официальный сайт Суда.

Отмечается, что прием корреспонденции и процессуальных документов, их обработка, автоматизированное распределение и рассмотрение (в том числе проведение судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи), направление судебных решений, возврат судебного сбора и предоставление других судебных услуг сторонам процесса и другим лицам временно приостановлены.

«О возобновлении работы электронных сервисов Верховного Суда будет сообщено дополнительно», – заявили в ВС.

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