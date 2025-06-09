Практика судов
  1. В Украине

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Ровенской области

08:37, 9 июня 2025
Ровенскую область атаковали десятки ударных беспилотников Shahed, а также ракеты.
Россия нанесла массированный комбинированный удар по Ровенской области
Фото: bbc.co.uk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 9 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Ровенской области. Основными целями врага были Ровно и Дубно. Об этом сообщили глава Ровенской ОВА Александр Коваль и мэр Ровно Александр Третяк.

Глава Ровенщины рассказал, что ночью регион подвергся мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, один мирный житель получил ранения.

«Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, которые уничтожили большое количество вражеских целей. На месте работают представители Сил обороны и других служб. Больше информации о последствиях ночной атаки – позже», – написал Коваль.

В свою очередь Александр Третяк отметил, что область атаковали десятки ударных беспилотников Shahed и ракет. Главными целями атаки россиян этой ночью были Дубно и Ровно.

«Благодарим Бога за каждую спасенную жизнь. Спасибо героям из ПВО и мобильным огневым группам – вы держали небо, когда земля содрогалась. Ваша отвага – щит для миллионов. Несмотря ни на что – держим строй», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Ровно война обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экзамен на умение управлять автомобилем не могут сдать 83% выпускников автошкол – в сервисных центрах говорят, что проблема может заключаться в самих автошколах

В 2023 году экзамен на умение управлять транспортными средствами с первой попытки успешно сдали 37% выпускников автошкол.

Депутаты планируют вернуться к рассмотрению законопроекта о наказании за злоупотребление правами в уголовном процессе

Денис Маслов и Сергей Ионушас считают, что изменения касательно противодействия злоупотреблению процессуальными правами в уголовном процессе «давно назрели».

Требование МВФ провести реформу таможни перенесено на конец года, так как на нее нужны сотни миллионов долларов – Шмыгаль

По словам Дениса Шмыгаля, выполнение требования МВФ по реформе таможни, которая включает проведение оценки добросовестности таможенников и избрание нового главы Таможенной службы с решающим голосом международников, пока отложено, так как на это нужны сотни миллионов долларов.

Верховный Суд рассмотрел образцовое дело о выплате надбавки за выслугу лет работнику аппарата суда

Верховный Суд в этом образцовом деле указал, что надбавка за выслугу лет должна выплачиваться с учетом требований статьи 52 закона о государственной службе – на уровне 3% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа, но не более 50% должностного оклада.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о закрытии части данных о предприятиях ОПК в публичных реестрах

Законопроект предусматривает, что доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, держателем соответствующего реестра в порядке, определенном Кабмином.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва