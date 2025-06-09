Ровенскую область атаковали десятки ударных беспилотников Shahed, а также ракеты.

Фото: bbc.co.uk

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В ночь на 9 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Ровенской области. Основными целями врага были Ровно и Дубно. Об этом сообщили глава Ровенской ОВА Александр Коваль и мэр Ровно Александр Третяк.

Глава Ровенщины рассказал, что ночью регион подвергся мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, один мирный житель получил ранения.

«Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, которые уничтожили большое количество вражеских целей. На месте работают представители Сил обороны и других служб. Больше информации о последствиях ночной атаки – позже», – написал Коваль.

В свою очередь Александр Третяк отметил, что область атаковали десятки ударных беспилотников Shahed и ракет. Главными целями атаки россиян этой ночью были Дубно и Ровно.

«Благодарим Бога за каждую спасенную жизнь. Спасибо героям из ПВО и мобильным огневым группам – вы держали небо, когда земля содрогалась. Ваша отвага – щит для миллионов. Несмотря ни на что – держим строй», – говорится в сообщении.

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