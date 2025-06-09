Росія завдала масованого комбінованого удару по Рівненщині

Рівненську область атакували десятки ударних безпілотників Shahed, а також ракети.

Фото: bbc.co.uk

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У ніч на 9 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Рівненській області. Основними цілями ворога були Рівне та Дубно. Про це повідомили керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль та мер Рівного Олександр Третяк.

Очільник Рівненщини розповів, що вночі регіон зазнав потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.

«Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб. Більше інформації про наслідки нічної атаки – згодом», – написав Коваль.

У свою чергу Олександр Третяк зазначив, що область атакували десятки ударних безпілотників Shahed і ракет. Головними цілями атаки росіян цієї ночі були Дубно та Рівне.

«Дякуємо Богу за кожне врятоване життя. Дякуємо героям з ППО та мобільним вогневим групам – ви тримали небо, коли земля здригалася. Ваша мужність – щит для мільйонів. Попри все – тримаємо стрій», – йдеться в повідомленні.

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