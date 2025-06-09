Через збій тимчасово призупинили роботу електронних сервісів Верховного Суду

Приймання кореспонденції та процесуальних документів, їх обробка, автоматизований розподіл та розгляд, направлення судових рішень та надання інших судових послуг у Верховному Суді тимчасово призупинили.

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Верховний Суд повідомив, що у зв’язку з технічним збоєм із 12:45 6 червня призупинено роботу електронних сервісів та автоматизованих систем Верховного Суду. Про це інформує офіційний сайт Суду.

Зазначається, що приймання кореспонденції та процесуальних документів, їх обробка, автоматизований розподіл та розгляд (у тому числі проведення судових засідань в режимі відеоконференцзвʼязку), направлення судових рішень, повернення судового збору та надання інших судових послуг сторонам процесу та іншим особам тимчасово призупинено.

«Про відновлення роботи електронних сервісів Верховного Суду буде повідомлено додатково», - заявили у ВС.

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