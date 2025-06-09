9 июня – какой сегодня праздник и главные события

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей и Международный день архивов.

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В понедельник, 9 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей. Идея создания этого праздника возникла еще в 1958 г. в США по инициативе организаторов молодежных движений. Дружба является глубокой связью, которая основана на взаимоподдержке, бескорыстии и взаимопонимании. И Международный день друзей создан, чтобы напомнить нам о том, как важно чествовать тех людей, кто нас всегда поддерживает.

Также 9 июня Всемирный день технического обслуживания. Главная цель этого праздника состоит в подчеркивании важности технического обслуживания в разных сферах нашей жизни. Праздник был создан по инициативе Global Forum on Maintenance & Asset Management (GFMAM), поддерживаемой международными организациями.

А еще 9 июня Международный день кельтского искусства. Кельтское искусство является визуальным языком, сочетающим в себе классические узоры, узлы, спирали, зооморфные мотивы и символику. Оно появилось в доисторическое время, но своего расцвета достигло в средневековье.

9 июня празднуют Всемирный день аккредитации. Международная инициатива, начатая в 2008 году Международным форумом по аккредитации (IAF) и Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC) для повышения осведомленности о важности аккредитации в обеспечении качества, доверия и безопасности в различных сферах жизни.

А еще 9 июня Международный день архивов. Праздник был основан в 2007 году по инициативе Международного совета архивов в честь дня, когда в 1948 году в Париже под эгидой ЮНЕСКО он был создан.

Какой сегодня церковный праздник

9 июня верующие отмечают день памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Родился в Александрии, около 376, в аристократической христианской семье. Его дядя Феофил был архиепископом в те времена. Именно благодаря ему Кирилл получил свое образование.

Календарь важных событий за 9 июня

1534 — Французский мореплаватель Жак Картье во время своей первой экспедиции в Северную Америку открывает для европейцев реку Святого Лаврентия, которая впоследствии станет ключевым торговым путем в колонизации Канады;

1786 год — В Нью-Йорке впервые появилось мороженое в свободной продаже;

1822 — В США официально получили патент на первую искусственную челюсть, что становится значительным достижением в развитии протезирования;

1866 — На территории современного Закарпатья падает метеорит, позже его назвали «Княгиня»;

1889 — В Риме, на площади, где был сожжен Джордано Бруно, торжественно открывают памятник философу, который становится символом свободомыслия и борьбы за научную истину;

1898 год — Великобритания официально получает от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет;

1920 год — Отступая из Киева, польские войска разрушают все мосты через Днепр, в частности Николаевский цепной мост;

1934 год — На экраны впервые выходит мультфильм с новым персонажем студии Disney — темпераментным утенком Дональдом Даком;

1984 год — Гильдия киноактеров США принимает Дональда Дака как почетного члена, официально признав вклад персонажа в развитие экранного искусства;

1988 год — Украинский легкоатлет Сергей Бубка покоряет новую высоту в истории прыжков с шестом — 6,05 м на соревнованиях в Братиславе, установив мировой рекорд;

1994 год — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявляет о решении перенести столицу государства из Алма-Аты в Акмолу (ныне — Астана);

2009 год — В Украине проходит премьера фильма “Las Meninas” режиссера Игоря Подольчака.

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