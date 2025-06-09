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Калифорния подаст в суд на администрацию Трампа из-за развертывания Нацгвардии в Лос-Анджелесе

09:54, 9 июня 2025
Иск будет подан из-за решения привлечь Национальную гвардию к Лос-Анджелесу для подавления беспорядков без согласия штата.
Калифорния подаст в суд на администрацию Трампа из-за развертывания Нацгвардии в Лос-Анджелесе
Фото: Getty Images
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Вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис заявила, что 9 июня ожидается подача федерального иска от руководства штата против администрации президента США Дональда Трампа, пишет Los Angeles Times.

Отмечается, что иск будет подан из-за решения Трампа отправить Национальную гвардию в Лос-Анджелес с целью остановить беспорядки. Куналакис подчеркнула, что в современной истории США Нацгвардию еще не привлекали в таком порядке — без согласия штата.

«Я считаю, что завтра (9 июня. — ред.) мы, скорее всего, увидим иск, который признает, что Трамп не имел полномочий вызывать Национальную гвардию из-за 400 человек, которые протестовали», — сказала Куналакис в эфире CNN вечером 8 июня.

В разговоре с The Times чиновница сравнила действия американского президента с действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана, когда она была послом США в Венгрии при администрации Барака Обамы.

«Мне кажется, Трамп намеренно обостряет ситуацию. Обычно именно так и начинается эскалация. Так что мой вывод: он объявил о привлечении Национальной гвардии не из-за необходимости, а чтобы использовать протесты как возможность продемонстрировать собственную силу и жестокость», — убеждена вице-губернатор.

Она подчеркнула, что поджоги машин и другие агрессивные действия протестующих — неприемлемы, но при этом отметила, что местные власти уже «контролировали ситуацию». Куналакис также выразила «озабоченность общими намерениями» Дональда Трампа.

«Если они начнут заходить на каждую кухню, на каждое производство, в каждый отель и забирать людей только потому, что они выглядят как те, кто без документов, — это очень тревожно. Неизвестно, к чему это может привести», — считает чиновница.

По ее словам, такие действия не приносят пользы ни одной из сторон и могут повлечь «серьезные последствия для экономики всей страны».

Ранее Дональд Трамп приказал силовикам освободить Лос-Анджелес «от вторжения мигрантов».

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США Дональд Трамп

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