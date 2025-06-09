Трамп приказал принять все необходимые меры из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе

Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес «оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками» и поручил принять меры по «освобождению города».

Источник фото: AP Photo/Jae C. Hong

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Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление по поводу ситуации в Лос-Анджелесе, назвав город «оккупированным нелегальными мигрантами и преступниками».

«Когда-то великий американский город Лос-Анджелес был оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками. Сейчас насильственные, мятежные толпы атакуют наших федеральных агентов, пытаясь сорвать операции по депортации», — заявил Трамп.

По его словам, он поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, министру обороны Питу Хегсету и генеральному прокурору Пэм Бонди, в координации со всеми соответствующими ведомствами и агентствами, принять все необходимые меры для «освобождения Лос-Анджелеса от миграционного вторжения и прекращения этих миграционных беспорядков».

«Порядок будет восстановлен, нелегалов вышлют, а Лос-Анджелес — освобожден. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — добавил Трамп.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Лос-Анджелесе произошли столкновения между сотнями протестующих и федеральными иммиграционными органами.

Также вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис заявила, что 9 июня ожидается подача федерального иска от руководства штата против администрации президента США Дональда Трампа.

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