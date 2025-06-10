Какие самые популярные учебные курсы в Армия+, – рассказали в Минобороны

31 тысяча военных выбрали в Армия+ курс по дронам.

Фото: volynnews

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Министерство обороны Украины обнародовало данные о самых популярных учебных курсах в приложении Армия+, которые выбирают военнослужащие для профессионального развития.

Лидером среди курсов является «Беспилотные системы. Основы БпЛА», который начали 31 000 пользователей. На втором месте - «Информационная устойчивость: кибербезопасность» с 22 500 участниками. Третью позицию занимает «Общая подготовка», которая заинтересовала 14 700 военных.

«Меня радует, что наши военные готовы впитывать знания по различным темам и развиваться в профессиональном плане. Мы уже имеем курсы на военную и околовоенную тематики. И будем продолжать их расширять. Например, скоро запустим обучение по кибергигиене в дополнение к другим курсам по информационной устойчивости», - сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Среди других востребованных курсов - основы связи на поле боя, организация быта в полевых условиях и психологическая подготовка. Министерство обороны продолжает развивать платформу Армия+, чтобы обеспечить военных актуальными знаниями.

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