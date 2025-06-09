Продолжать ли трудовые отношения с тем, кто получил статус беженца в другой стране — разъяснение Гоструда

Законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника сообщать работодателю о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, требующим временной защиты.

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Государственная служба по вопросам труд объясняет, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием.

Законодательство о труде не обязывает работников сообщать работодателю о своем местонахождении или получении статуса беженца или временной защиты.

В связи ситуацией в Украине из-за боевых действий работники, которые не могут выйти на работу из-за опасности для жизни или здоровья, не подлежат увольнению за прогул без уважительной причины.

Если работа позволяет выполняться удаленно, работник вправе продолжать выполнять свои обязанности с должной оплатой.

В случае потери связи с работником, пока не установлены причины его отсутствия, за ним сохраняются рабочее место и должность, трудовые отношения не прекращаются, но время неявок не оплачивается и не засчитывается в стаж для ежегодного отпуска.

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