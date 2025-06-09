В Киеве планируют заселить ВПЛ в арестованные квартиры – АРМА и КГВА готовят пилотный проект

Проект является пилотным и в дальнейшем может быть масштабирован на другие регионы Украины.

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Киевская городская военная администрация совместно с Национальным агентством по розыску и управлению активами готовит пилотный проект по временному заселению внутренне перемещённых лиц и граждан, потерявших жильё из-за войны, в арестованные квартиры.

Как сообщает КГВА, цель инициативы — разработать эффективный механизм использования конфискованного имущества для решения проблемы временного жилья для пострадавших украинцев.

«КМВА готова включаться в такие проекты, потому что это о конкретной помощи конкретным людям. Киев имеет все необходимые для этого ресурсы, критически важно правильно их использовать», — заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Проект является пилотным и в дальнейшем может быть масштабирован на другие регионы Украины.

Ранее стало известно, что в Украине запускают масштабную инвентаризацию жилья для ВПЛ.

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