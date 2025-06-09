Україна також розслідує убивство Андрія Портнова – ЗМІ

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням щодо убивства Андрія Портнова здійснює Офіс Генпрокурора.

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Національна поліція України відкрила провадження за фактом убивства у іспанському місті Мадрид Андрія Портнова. Про це повідомило видання УП з посиланням відповідь ОГП на запит.

«Повідомляємо, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України… внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова за п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво – групою прокурорів Офісу генерального прокурора», - сказано у повідомленні.

В ОГП повідомили, що станом на початок червня досудове розслідування триває.

Як відомо, 21 травня Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанському Мадриді.

За даними правоохоронців, вбивство було замовним, стріляла одна людина, яка здійснила дев’ять пострілів. На місці злочину було знайдено дев’ять гільз.

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