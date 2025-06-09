«Ехал из-за шквала ракет и дронов», – глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев

Кястутис Будрис прибыл в Киев обсудить с украинскими чиновниками фронт, ЕС и сдерживание России.

Фото: LRT

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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прибыл с рабочим визитом в Киев, где проведет ряд встреч с украинскими чиновниками. Об этом сообщило издание LRT.

В рамках визита Будрис встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным, секретарем СНБО Александром Литвиненко, главой Офиса Президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.

На повестке дня - ключевые вопросы поддержки Украины, в частности гарантии безопасности, ситуация на фронте, международное давление на Россию для прекращения боевых действий и объявления перемирия. Также будут обсуждаться приоритеты военной, финансовой, дипломатической и гуманитарной помощи, прогресс Украины на пути к членству в ЕС и меры по сдерживанию российской агрессии.

По словам министра, утром поезд, которым он следовал, пересекал районы, находившиеся под ракетно-дронным обстрелом. В частности, удары накрыли Ровно и Дубно. Об этом он сообщил в соцсети X.

Будрис отметил, что в последнее время Россия усилила атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Он напомнил, что всего несколько дней назад во время обстрела Харькова погибли и пострадали десятки людей, среди которых были дети.

«Это не случайности - это целенаправленные акты террора, направленные на то, чтобы сломать волю Украины», - подчеркнул литовский министр. Он также подчеркнул, что Украина не только защищает собственную землю, но и отстаивает европейские ценности свободы и демократии.

«Мир не будет достигнут путем умиротворения. Мир должен оставаться единым в поддержке Украины - военной, экономической и политической», - подытожил Будрис.

Это уже третий визит Кястутиса Будриса в Украину с момента его назначения на должность главы МИД Литвы. Предыдущий визит состоялся 1 апреля 2025 года.

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