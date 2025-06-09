У Міноборони готують запуск онлайн-оплати штрафів у Резерв+: Черногоренко розповіла, як це працюватиме

До кінця червня в застосунку «Резерв+» з’явиться нова функція — можливість онлайн-оплати штрафів за порушення правил військового обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.
«Це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня», — зазначила вона.
Як це працюватиме:
На першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Згодом буде додано інші категорії порушень.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент підписав закон, яким удосконалено механізми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законів про оборону і мобілізацію №4316-IX (законопроект 12093). Ним пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби. Зокрема – шляхом знижки в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також шляхом закриття «адмінок» за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.
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