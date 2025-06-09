У Міноборони готують запуск онлайн-оплати штрафів у Резерв+: Черногоренко розповіла, як це працюватиме

До кінця червня користувачі зможуть сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку у смартфоні.

Джерело фото: Ковальчук Віктор / Уніан

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До кінця червня в застосунку «Резерв+» з’явиться нова функція — можливість онлайн-оплати штрафів за порушення правил військового обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.

«Це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня», — зазначила вона.

Як це працюватиме:

У застосунку вже зараз відображається повідомлення про порушення — червона стрічка з написом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком».

З’явиться новий блок із деталізацією причин — наприклад, «не з’явився на оповіщення» або «не пройшов ВЛК».

Якщо є порушення, у користувача з’явиться кнопка «сплатити штраф» .

. При натисканні на неї буде вікно з можливістю добровільної сплати штрафу зі знижкою 50% .

. Користувач перевіряє дані, підписує автоматично сформовану заяву, яка надсилається до ТЦК та СП.

Після опрацювання виноситься постанова, і тоді можна здійснити оплату через платіжну систему.

Квитанція про сплату зберігатиметься в реєстрі «Оберіг».

На першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Згодом буде додано інші категорії порушень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент підписав закон, яким удосконалено механізми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законів про оборону і мобілізацію №4316-IX (законопроект 12093). Ним пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби. Зокрема – шляхом знижки в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також шляхом закриття «адмінок» за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

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