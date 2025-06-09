Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

Украина и РФ провели новый этап обмена пленными, фото

15:09, 9 июня 2025
9 июня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни.
Украина и РФ провели новый этап обмена пленными, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что 9 июня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни.

«Среди категорий возвращаемых сейчас – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день.

Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях.

Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Благодарю всех, кто помогает», - добавил он.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что во время обмена вернули украинцев в возрасте до 25 лет, преимущественно 2000 года рождения.

«Это воины ВСУ, ГПСУ, НГУ, ТРО. Есть возвращенные Защитники Морской пехоты Украины, Десантно-штурмовые войска. А также те Защитники, которые попали в плен в Мариуполе», - отметил он.

Также он добавил, что подавляющее большинство из возвращенных находились в неволе с 2022 года, есть попавшие в плен в первые дни полномасштабного вторжения.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский обмен пленными

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсутствие добросовестности исключает возможность приобретения права собственности на квартиру по приобретательной давности – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что при разрешении споров о признании права собственности по приобретательной давности имеет значение факт добросовестности заявителя именно на момент получения им имущества.

О годности к службе будут приходить пуш-уведомления в Резерв+ после того, как парламент примет закон об автоматической передаче данных

Верховная Рада примет закон, который позволит автоматическую передачу данных от учреждений здравоохранения в Реестр военнообязанных для целей определения пригодности к военной службе.

Расположение земельного участка возле водного объекта еще не означает, что он относится к землям водного фонда – Верховный Суд

Прокурор указывал, что решение городского совета принято с нарушением земельного и водного законодательства, поскольку спорный земельный участок расположен вблизи озер и накладывается на прибрежную защитную полосу.

Кто из кандидатов уже может рассчитывать на должность судьи апелляционного административного суда – фамилии

13 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.

Одна ВВК будет осматривать человека, а другая ВВК будет оценивать анонимные данные – в Минобороны планируют реформу

Катерина Черногоренко рассказала, что планируется реализовать две отдельные процедуры – медицинский осмотр будет проводить одна ВВК, а другая будет оценивать набор переданных в систему данных, а не человека.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області