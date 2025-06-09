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У ТЦК пояснили, як отримати дублікат посвідчення УБД

18:20, 9 червня 2025
У разі втрати або пошкодження посвідчення УБД його можна замінити.
У ТЦК пояснили, як отримати дублікат посвідчення УБД
Фото: armyinform.com.ua
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Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати або пошкодження.

Якщо ваше посвідчення учасника бойових дій (УБД), видане за рішенням міжвідомчої комісії Міністерства у справах ветеранів України, втрачено або зіпсовано — особа має можливість отримати його дублікат.

Хто може скористатися послугою?

Це стосується лише тих Захисників і Захисниць, які отримали статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії при Мінветеранів.

1. Підготуйте документи:

• Заява про заміну посвідчення із зазначенням причин втрати або псування. У заяві обов’язково вкажіть номер мобільного телефону.

• У разі пошкодження – оригінал зіпсованого посвідчення.

• Копія втраченого посвідчення (за наявності) або дані про його номер, серію та дату видачі.

• Копії сторінок паспорта (1, 2 та 11, 12), ідентифікаційного коду.

• Дві фотокартки розміром 3×4 см.

2. Надішліть документи:

• Скановані документи – на електронну пошту [email protected]

• Фотокартки – листом через АТ “Укрпошта” на адресу:

01001, м. Київ, пров. Музейний, 12, Міністерство у справах ветеранів України.

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ТЦК УБД

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