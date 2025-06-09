У ТЦК пояснили, як отримати дублікат посвідчення УБД

Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати або пошкодження.
Якщо ваше посвідчення учасника бойових дій (УБД), видане за рішенням міжвідомчої комісії Міністерства у справах ветеранів України, втрачено або зіпсовано — особа має можливість отримати його дублікат.
Хто може скористатися послугою?
Це стосується лише тих Захисників і Захисниць, які отримали статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії при Мінветеранів.
1. Підготуйте документи:
• Заява про заміну посвідчення із зазначенням причин втрати або псування. У заяві обов’язково вкажіть номер мобільного телефону.
• У разі пошкодження – оригінал зіпсованого посвідчення.
• Копія втраченого посвідчення (за наявності) або дані про його номер, серію та дату видачі.
• Копії сторінок паспорта (1, 2 та 11, 12), ідентифікаційного коду.
• Дві фотокартки розміром 3×4 см.
2. Надішліть документи:
• Скановані документи – на електронну пошту [email protected]
• Фотокартки – листом через АТ “Укрпошта” на адресу:
01001, м. Київ, пров. Музейний, 12, Міністерство у справах ветеранів України.
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