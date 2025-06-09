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Міноборони анонсує зміни у ВЛК: українці зможуть проходити огляд у цивільних медиків

16:50, 9 червня 2025
Якщо все піде за планом, до кінця 2025 року людина зможе звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я і пройти огляд на придатність до військової служби у цивільних лікарів.
Міноборони анонсує зміни у ВЛК: українці зможуть проходити огляд у цивільних медиків
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У межах нових ініціатив Міністерства оборони України до кінця 2025 року громадяни зможуть вибирати лікарню для проходження медичного огляду цивільних лікарів на придатність до військової служби самостійно. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.

Катерина Черногоренко повідомила, що в середині червня очікується ухвалення закону, за яким буде дозволено робити обмін між Електронною системою охорони здоров’я і реєстром «Оберіг». Це розблокує можливість розділяти візит до лікаря і висновки про придатність чи непридатність. Додатковий візит до ВЛК буде лише за потреби. Якщо все добре, то людина не йтиме до ТЦК.

Як це працюватиме:

  1. Після медичного огляду особа отримує два повідомлення: перше — про результат медичного висновку, друге — пуш-сповіщення в додатку «Резерв+» з підтвердженням статусу придатності або непридатності.
  2. Вся процедура буде автоматизована, і людина зможе підписати заяву без відвідування ТЦК, після чого все буде опрацьовано онлайн.

«Для цього потрібно ухвалити закон і отримати згоду на передання медичного дата-сету від Міністерства охорони здоров’я. Якщо все піде за цим планом, до кінця 2025 року людина зможе звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я, що має контракт з НСЗУ — і пройти огляд на придатність до військової служби у цивільних лікарів, там, де їй це зручно, без зайвих клопотів», - пояснила Черногренко.

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