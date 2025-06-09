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Мобилизация обвиняемого по коррупционному делу не будет автоматически приводить к остановке рассмотрения дела — комитет рекомендовал принять закон

16:55, 9 июня 2025
Необходимым условием для приостановления будет установление судом обстоятельств, свидетельствующих о невозможности участия такого обвиняемого, в том числе в режиме видеоконференции, в связи с его непосредственным участием в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.
Мобилизация обвиняемого по коррупционному делу не будет автоматически приводить к остановке рассмотрения дела — комитет рекомендовал принять закон
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Если обвиняемый по коррупционному делу мобилизовался, это не будет автоматически приводить к остановке рассмотрения дела в суде. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 13271-1, который Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в целом как закон.

Так, переходные положения УПК предлагается дополнить пунктом 20-10 следующего содержания:

Судебное производство в отношении обвиняемого в совершении тяжкого и/или особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения, который призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или принят на военную службу по контракту, может быть приостановлено судом по ходатайству стороны уголовного производства или по собственной инициативе только в случае установления судом обстоятельств, свидетельствующих о невозможности участия такого лица в судебном производстве, в том числе в режиме дистанционного судебного производства (видеоконференции), в связи с его непосредственным участием в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Обстоятельства, свидетельствующие о невозможности участия в судебном производстве такого лица, устанавливаются судом на основании документов и других сведений, подтверждающих непосредственное участие такого лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Судебное производство, которое ранее было приостановлено на основании статьи 335 УПК, может быть возобновлено судом по ходатайству стороны уголовного производства или по собственной инициативе в случае установления факта, что лицо перестало принимать непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, и может участвовать в судебном производстве, в том числе в режиме дистанционного судебного производства (видеоконференции).

В то же время, в отличие от другого законопроекта 13284 по этой тематике, изменения предлагаются не в сам УПК, а в его переходные положения.

Напомним, что сейчас в соответствии со статьей 335 УПК призыв лица для прохождения военной службы является основанием для остановки судебного производства. Эти изменения были внесены в законодательство в 2022 году.

Другим законопроектом 13284 предлагается, чтобы время, проведенное на военной службе, не влияло на срок давности, после истечения которого лицо, совершившее коррупционное преступление, уже нельзя привлечь к уголовной ответственности.

«Судебно-юридическая газета» ранее также проанализировала изменения, которые предлагается внести законопроектом 13271-1 в КоАП, УК и УПК относительно ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение. Напомним, что законопроект прошел обсуждение в Комитете с участием представителей НАПК, НАБУ, САП, ВАКС и других.

Автор: Наталя Мамченко

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закон УПК мобилизация военная служба

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Мобилизация обвиняемого по коррупционному делу не будет автоматически приводить к остановке рассмотрения дела — комитет рекомендовал принять закон

Необходимым условием для приостановления будет установление судом обстоятельств, свидетельствующих о невозможности участия такого обвиняемого, в том числе в режиме видеоконференции, в связи с его непосредственным участием в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

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