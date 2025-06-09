Україна повернула з полону військових ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії та ТрО, полонених ще у 2022-му

Україна повернула військовополонених за Стамбульськими домовленостями.

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Україна розпочала процес повернення своїх громадян із російського полону відповідно до Стамбульських домовленостей, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

На другий день свята Трійці вдалося повернути групу українців, переважно молодих людей до 25 років, здебільшого 2000 року народження. Серед повернених — воїни Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Територіальної оборони. До списку увійшли захисники з Морської піхоти та Десантно-штурмових військ, а також оборонці, які потрапили в полон у Маріуполі. Більшість із них перебувала в неволі з 2022 року, деякі — з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Лубінець наголосив, що цей обмін відбувся за дорученням Президента України завдяки злагодженій роботі державних органів, які входять до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Під час обміну на місці події традиційно працювали представники Офісу Омбудсмана, мета яких — забезпечити контроль за дотриманням прав людини відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

«Щиро вітаю всіх, хто має змогу вдихнути рідне повітря після років неволі! Наша команда радіє зі всіма родинами, які отримали дорогоцінний і такий очікуваний дзвінок! Ми продовжуємо працювати, щоб кожен і кожна повернулися додому з російської неволі!», — зазначив Лубінець.

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