Украина вернула из плена военных ВСУ, ГПСУ, Нацгвардии и ТрО, пленных еще в 2022-м

Украина вернула военнопленных по Стамбульским договоренностям.

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Украина начала процесс возвращения своих граждан из российского плена в соответствии со Стамбульскими договоренностями, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

На второй день праздника Троицы удалось вернуть группу украинцев, преимущественно молодых людей до 25 лет, в основном 2000 года рождения. Среди возвращенных - воины Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Территориальной обороны. В список вошли защитники из Морской пехоты и Десантно-штурмовых войск, а также защитники, которые попали в плен в Мариуполе. Большинство из них находились в неволе с 2022 года, некоторые - с первых дней полномасштабного вторжения России.

Лубинец подчеркнул, что этот обмен состоялся по поручению Президента Украины благодаря слаженной работе государственных органов, которые входят в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Во время обмена на месте происшествия традиционно работали представители Офиса Омбудсмана, цель которых - обеспечить контроль за соблюдением прав человека в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными.

«Искренне поздравляю всех, кто имеет возможность вдохнуть родной воздух после лет неволи! Наша команда радуется со всеми семьями, которые получили драгоценный и такой ожидаемый звонок! Мы продолжаем работать, чтобы каждый и каждая вернулись домой из российской неволи!», - отметил Лубинец.

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