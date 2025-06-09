Украина и РФ провели новый этап обмена пленными, фото

9 июня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни.

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Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что 9 июня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни.

«Среди категорий возвращаемых сейчас – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день.

Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях.

Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Благодарю всех, кто помогает», - добавил он.

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