Украина работает над обменом телами погибших воинов «6000 на 6000» — Рустем Умеров

Министр обороны Рустем Умеров также напомнил о договоренностях в Стамбуле по поводу поэтапного возвращения военнопленных.

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Украина работает над обменом телами погибших солдат из РФ в формате "6000 на 6000". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Он добавил, что договоренности в Стамбуле предполагают поэтапное возвращение отдельных категорий военнопленных, а именно:

тяжелораненых;

военных с серьезными болезнями;

молодых военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Умеров отметил, что 9 июня состоялся первый этап масштабного обмена пленными с Россией, в рамках которого домой вернули молодых защитников в возрасте до 25 лет.

Министр добавил, что процесс обмена продолжится в ближайшие дни.

"Также продолжается очень чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов. Речь идет о возвращении "на щите" более 6000 украинских защитников, отдавших жизнь за свободу Украины. Этот процесс также предусмотрен договоренностями", - отметил Умеров.

По словам Рустема Умерова, Украина каждый день работает над тем, чтобы формула обмена "всех на всех" стала реальностью.

Напомним, что Украина начала процесс возвращения своих граждан из российского плена в соответствии со Стамбульскими договоренностями. Среди возвращенных – воины Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, Нацгвардии и ТрО.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда начнется обмен телами погибших между Украиной и Россией.

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