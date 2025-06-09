Практика судов
  1. В Украине

Украина работает над обменом телами погибших воинов «6000 на 6000» — Рустем Умеров

17:11, 9 июня 2025
Министр обороны Рустем Умеров также напомнил о договоренностях в Стамбуле по поводу поэтапного возвращения военнопленных.
Украина работает над обменом телами погибших воинов «6000 на 6000» — Рустем Умеров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина работает над обменом телами погибших солдат из РФ в формате "6000 на 6000". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Он добавил, что договоренности в Стамбуле предполагают поэтапное возвращение отдельных категорий военнопленных, а именно:

  • тяжелораненых;
  • военных с серьезными болезнями;
  • молодых военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Умеров отметил, что 9 июня состоялся первый этап масштабного обмена пленными с Россией, в рамках которого домой вернули молодых защитников в возрасте до 25 лет.

Министр добавил, что процесс обмена продолжится в ближайшие дни.

"Также продолжается очень чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов. Речь идет о возвращении "на щите" более 6000 украинских защитников, отдавших жизнь за свободу Украины. Этот процесс также предусмотрен договоренностями", - отметил Умеров.

По словам Рустема Умерова, Украина каждый день работает над тем, чтобы формула обмена "всех на всех" стала реальностью.

Напомним, что Украина начала процесс возвращения своих граждан из российского плена в соответствии со Стамбульскими договоренностями. Среди возвращенных – воины Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, Нацгвардии и ТрО.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда начнется обмен телами погибших между Украиной и Россией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

рф Украина Минобороны Рустем Умеров обмен пленными

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация обвиняемого по коррупционному делу не будет автоматически приводить к остановке рассмотрения дела — комитет рекомендовал принять закон

Необходимым условием для приостановления будет установление судом обстоятельств, свидетельствующих о невозможности участия такого обвиняемого, в том числе в режиме видеоконференции, в связи с его непосредственным участием в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Порог для ответственности за недостоверное декларирование поднимут, за незаконное обогащение – уменьшат: комитет рекомендовал принять закон

Изменения в КоАП, УК и УПК рекомендованы к принятию в целом с учетом предложений НАПК, НАБУ и САП.

Если супруги уже судятся о расторжении брака в иностранном суде, то украинский суд должен оставить иск без рассмотрения – Верховный Суд

Иск о расторжении брака находится на рассмотрении во Франции, поэтому украинский суд оставил исковое заявление без рассмотрения.

Если спорная недвижимость находится в Украине, но стороны договорились рассматривать споры по праву другой страны, дело все равно подсудно исключительно украинскому суду – Верховный Суд

Даже если между сторонами заключено соглашение о передаче спора на разрешение суда другого государства, подсудность судам Украины является исключительной в делах с иностранным элементом, если недвижимое имущество, в отношении которого возник спор, находится на территории Украины.

Кабмин исключил упоминание о государственных целевых фондах как субъектах предоставления информации об использовании публичных средств

Постановлением Кабмина внесены изменения в Порядок администрирования единого веб-портала использования публичных средств.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва