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В Киеве начали восстановление современного корпуса Охматдета, поврежденного Россией – фото

14:02, 10 июня 2025
70 миллионов сэкономлено на восстановлении детской больницы, средства пойдут на другие корпуса.
В Киеве начали восстановление современного корпуса Охматдета, поврежденного Россией – фото
Фото: Минздрав
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В Киеве стартовали работы по восстановлению современного корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», который получил повреждения в результате российской атаки. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

После успешного проведения тендера через систему Prozorro был заключен договор на капитальный ремонт одного из ключевых корпусов медучреждения. Победителем тендера стало ООО «Риола-Модуль ЛТД» - компания с опытом, которая в 2020 году участвовала в достройке этого корпуса. Стоимость контракта составляет почти 293 миллиона гривен, что более чем на 70 миллионов гривен меньше ожидаемой суммы. Сэкономленные средства планируют направить на другие проекты по восстановлению больницы.

Для технического надзора за выполнением работ подписан договор с Инжиниринговой компанией «Академ Буд». Авторский надзор будет обеспечивать Инжиниринговая компания «Аркон», которая разрабатывала проектную документацию для капитального ремонта. Финансирование проекта осуществляется за счет Благотворительного фонда «Охматдет - здоровое детство», который собрал пожертвования украинцев в 2024 году.

Проект восстановления предусматривает комплексные работы, в частности:

- ремонт строительных конструкций, кровли, фасада, окон и дверей;

- восстановление помещений и инженерных сетей;

- реконструкцию систем медицинских газов, пожарной сигнализации, видеосвязи и освещения;

- благоустройство территории и обновление дорожного покрытия.

Функциональное назначение корпуса останется неизменным, а оказание медицинской помощи будет продолжаться непрерывно. Следующим этапом станет подготовка к восстановлению других объектов больницы, в частности хирургического, токсикологического, административного корпусов и трансформаторной подстанции.

Фото: Минздрав

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