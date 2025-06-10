Кличко запропонував Зою Ярош на посаду секретаря Київради

Мер Києва планує внести на розгляд сесійної зали кандидатуру Зої Ярош на посаду секретаря Київради.

Фото: kmr.gov.ua

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що визначився з кандидатом на посаду секретаря Київської міської ради та закликав усі фракції долучитися до обговорення цієї пропозиції.

Після проведених консультацій Кличко планує внести на розгляд сесійної зали кандидатуру депутатки від фракції «Голос» Зої Ярош.

Водночас, за даними аналітичного звіту Руху ЧЕСНО, опублікованого у квітні 2025 року, Зоя Ярош була серед лідерів серед депутатів Київради, які підтримували так звані «туалетні схеми» — корупційні рішення щодо виділення земельних ділянок.

Зоя Ярош, яка народилася 9 грудня 1976 року,адвокатка, є членом депутатської фракції «Голос» у Київраді та входила до Постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, а також членкиня постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Вона закінчила Київський інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006 році за спеціальністю «Міжнародне право».

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