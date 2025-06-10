Финская полиция задержала более 130 экоактивистов в Хельсинки

Экоактивисты требуют прекратить государственное субсидирование деятельности, наносящей вред окружающей среде.

Фото: Yle

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В столице Финляндии Хельсинки полиция задержала более 130 участников акции протеста, организованной экологическим движением Elokapina. Об этом сообщило издание Yle.

Накануне активисты Elokapina перекрыли движение в нескольких частях города, что повлекло вмешательство правоохранителей. По данным полиции, задержания произошли по подозрению в неповиновении силовикам.

Тем временем движение Elokapina анонсировало новый протестный марш в Хельсинки, который состоится сегодня после обеда. Акция начнется в 16:00, а ее точный маршрут будет объявлен ближе к началу.

Своими действиями экоактивисты стремятся привлечь внимание правительства Финляндии к экологическим проблемам, в частности требуя прекратить государственное субсидирование деятельности, наносящей вред окружающей среде.

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