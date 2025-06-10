В Минюсте напомнили, как создать и зарегистрировать общественную организацию

Процесс регистрации общественной организации состоит из 5 этапов.

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Западное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, как создать и зарегистрировать общественную организацию.

Общественная организация — это добровольное объединение физических лиц для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности экономических, социальных, культурных, экологических и других интересов.

Процесс регистрации общественной организации состоит из следующих этапов:

Определение цели и задач общественной организации. Выбор статуса общественной организации:

со статусом юридического лица;

без статуса юридического лица.

Подготовка документов.

Для регистрации общественной организации со статусом юридического лица необходимы следующие документы:

заявление о государственной регистрации создания юридического лица (форма 4);

экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения учредителей о создании юридического лица;

сведения о руководящих органах общественного формирования (имя, дата рождения руководителя, членов других руководящих органов, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), должность, контактный номер телефона и другие средства связи), сведения о лице (лицах), которое имеет право представлять общественное формирование для осуществления регистрационных действий (имя, дата рождения, контактный номер телефона и другие средства связи);

учредительный документ юридического лица (Устав);

реестр лиц (граждан), участвовавших в учредительном съезде (конференции, собрании), — в случае государственной регистрации создания общественной организации;

структура собственности по форме и содержанию, определенным согласно законодательству.

Государственная регистрация общественного объединения, не имеющего статуса юридического лица, осуществляется путем уведомления о создании такого общественного объединения.

Для регистрации общественной организации, не имеющей статуса юридического лица, подаются следующие документы:

заявление о государственной регистрации общественного объединения, не имеющего статуса юридического лица (форма 6);

экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения о создании общественного объединения;

сведения об основателях общественного объединения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) — для физического лица);

сведения о лице (лицах), уполномоченном представлять общественное объединение (фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), контактный номер телефона и другие средства связи).

Подача документов.

Документы для регистрации общественной организации подаются:

в соответствующие управления юстиции по месту нахождения организации;

в местные центры предоставления административных услуг.

Субъектом государственной регистрации являются территориальные органы Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.

Подачу документов для регистрации общественной организации можно осуществить:

лично лицом, уполномоченным решением о создании общественной организации со статусом юридического лица или без такового;

по почте (подпись заявителя должна быть нотариально удостоверена).

Общественная организация, намеренная осуществлять деятельность со статусом юридического лица или без такого статуса, подлежит государственной регистрации в порядке, определенном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

Получение результата предоставления административной услуги.

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