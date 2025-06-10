Дональд Трамп назвал Грету Тунберг «странной» и посоветовал ей пройти курсы по управлению гневом

Дональд Трамп заявил, что Грета Тунберг «определенно другая».

Фото: yahoo.com

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Как известно, израильские военные задержали лодку с Гретой Тунберг, которая направлялась в Газу, и буксируют ее в израильский порт.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на попытку активистки попасть в Газу на судне с гуманитарной помощью, пишет The Hill.

«Она странный человек. Она молодая, злая личность. Она, безусловно, другая. Я думаю, ей нужно пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее», — заявил Трамп.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что активистов, направлявшихся на судне в Сектор Газа, среди которых была Грета Тунберг, доставили в аэропорт для последующей депортации.

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