Взрывная волна повредила святыню XI века Софийский собор

Собор, который видел князей, подвергся разрушениям из-за российской атаки.

Фото: Mykola Tochytskyi

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В ночь на вторник, 10 июня, в результате обстрела российскими оккупационными войсками Киева получил повреждения Софийский собор - памятник национального значения XI века. Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

«Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века - это душа всей Украины», - написал Точицкий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Киев пережил один из самых больших ударов. Семь районов Киева получили повреждения в результате массированного обстрела. После атаки над Киевом образовалось плотное дымовое облако, вызвавшее ухудшение качества воздуха. Также для ликвидации последствий атаки привлекли вертолет.

Фото: Mykola Tochytskyi

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