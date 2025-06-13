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Раді рекомендують ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

17:31, 13 червня 2025
Комітет нацбезпеки рекомендує ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військового.
Раді рекомендують ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця
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Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №13129, який вносить зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Ідеться про порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги утриманцям загиблих військових.

Як повідомила член комітету, народна депутатка Ірина Фріз, документ уточнює положення статті 16-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 

"Запропоновані зміни встановлюють, що до членів сімей загиблих (померлих) осіб, належать їх утриманці, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, за словами депутатки, Комітет врахував зауваження Володимира Зеленського до законопроекту №12066, що стосується створення і функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та вдосконалення військового обліку. Відповідно, оновлений документ також рекомендовано до ухвалення в цілому.

Нагадаємо, у травні парламент підтримав зміни щодо призначення та отримання утриманцями загиблого військового одноразової грошової допомоги.

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