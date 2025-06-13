На Прикарпатті затримали чоловіка, який за $8 тисяч переправляв ухилянтів через кордон

32-річний мешканець Косівського району організував схему нелегального перетину держкордону, обіцяючи клієнтам втечу через гірську місцевість.

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На Прикарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який за 8 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

32-річний мешканець Косівського району організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Поліцейські викрили зловмисника та затримали його «на гарячому».

Слідчі встановили, що фігурант запропонував військовозобов’язаному мешканцю Івано-Франківської області переправити його за кордон поза встановленими пунктами пропуску. За свої послуги організатор вимагав 8 тисяч доларів, частину з яких отримав під час зустрічі.

За ці кошти фігурант обіцяв перевезти чоловіка до прикордонної території. Далі клієнт мав пішки подолати лісовий маршрут у гірській місцевості та перетнути кордон.

Втім, протиправні наміри були викриті поліцейськими. Під час руху автомобіля, яким організатор перевозив клієнта до заздалегідь визначеного місця, зловмисника затримали правоохоронці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере запобіжний захід. Наразі досудове розслідування триває.

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