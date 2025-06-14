Могут ли иностранцы обращаться в Службу занятости — разъяснение

Государственная служба занятости разъясняет, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине и имеющие вид на постоянное проживание, могут трудоустраиваться на уровне с гражданами.

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Государственная служба занятости объясняет, может ли иностранец искать работу в Украине, если много лет живет в нашей стране и имеет вид на жительство

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, могут трудоустроиться так же, как и граждане. Какого-либо отдельного разрешения им получать не нужно. Такой порядок определяет Закон Украины "О занятости населения".

Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» определяет, что иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Украине, считаются лица, получившие вид на постоянное проживание, если иное не установлено законом.

То есть работодатель имеет право нанимать на работу иностранцев, получивших вид на постоянное проживание в Украине, на таких же основаниях и в порядке, как и граждан нашей страны. Однако часть сервисов Государственной службы занятости доступна исключительно гражданам Украины, поэтому получить ваучер на обучение или грант для начала собственного бизнеса иностранец не сможет.

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