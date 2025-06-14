Практика судов
  1. В Украине

Могут ли иностранцы обращаться в Службу занятости — разъяснение

07:54, 14 июня 2025
Государственная служба занятости разъясняет, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине и имеющие вид на постоянное проживание, могут трудоустраиваться на уровне с гражданами.
Могут ли иностранцы обращаться в Службу занятости — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба занятости объясняет, может ли иностранец искать работу в Украине, если много лет живет в нашей стране и имеет вид на жительство

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, могут трудоустроиться так же, как и граждане. Какого-либо отдельного разрешения им получать не нужно. Такой порядок определяет Закон Украины "О занятости населения".

Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» определяет, что иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Украине, считаются лица, получившие вид на постоянное проживание, если иное не установлено законом.

То есть работодатель имеет право нанимать на работу иностранцев, получивших вид на постоянное проживание в Украине, на таких же основаниях и в порядке, как и граждан нашей страны. Однако часть сервисов Государственной службы занятости доступна исключительно гражданам Украины, поэтому получить ваучер на обучение или грант для начала собственного бизнеса иностранец не сможет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дети без обязательных прививок не смогут посещать образовательные учреждения, а больные инфекционными болезнями должны будут выполнять требования медработников – Кабмин внес законопроект

Если совершеннолетнее лицо или законные представители несовершеннолетнего лица, которое должно быть вакцинировано, отказываются от обязательных профилактических прививок, медицинский работник должен взять у них соответствующее подтверждение об отказе, а в случае нежелания предоставить такое подтверждение – составить акт.

Совет адвокатов Украины обратился к председателю ВСП Григорию Усику из-за задержки в формировании Конкурсной комиссии ВККС

Высший совет правосудия не опубликовал обязательное объявление об отборе кандидатов в газете «Голос Украины» и на официальном веб-сайте ВСП, а также не направил письменное уведомление Совету адвокатов, как того требует закон.

Верховный Суд частично возобновил прием процессуальных документов, но электронный суд еще не работает

Кассационные гражданский и уголовный суды, Большая Палата пока не принимают и не распределяют дела через систему электронного судопроизводства — о возобновлении работы электронного суда в Верховном Суде сообщат дополнительно.

Председатель Службы судебной охраны решил уволиться с должности

Павел Малыхин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Зеленский подписал изменения, позволяющие военнослужащим 18-25 лет получать высшее образование без отрыва от службы

Однако обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду