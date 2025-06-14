Когда День отца-2025 в Украине — история праздника

В этом году День отца отмечают 15 июня.

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День отца в Украине – это официальный праздник, который отмечают каждое третье воскресенье июня. Официально этот праздник был введен в нашей стране в 2019 году. В этом году дата празднования выпадает на 15 июня.

День отца впервые был отмечен в США в 1910 году, благодаря инициативе Соноры Смарт Додд из штата Вашингтон.

После смерти матери ее и пятерых ее братьев и сестер воспитывал отец.

Вдохновленная его примером, Сонора предложила установить праздник в честь всех родителей.

В 1966 году День отца стал официальным в США, а к 2012 году его начали праздновать более чем в 28 странах мира.

Для Украины этот праздник сравнительно новый, поэтому традиции еще не устоялись. В этот день украинцы поздравляют родителей теплыми словами, звоня по телефону или встречаясь лично.

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