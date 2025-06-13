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Дети без обязательных прививок не смогут посещать образовательные учреждения, а больные инфекционными болезнями должны будут выполнять требования медработников – Кабмин внес законопроект

19:32, 13 июня 2025
Если совершеннолетнее лицо или законные представители несовершеннолетнего лица, которое должно быть вакцинировано, отказываются от обязательных профилактических прививок, медицинский работник должен взять у них соответствующее подтверждение об отказе, а в случае нежелания предоставить такое подтверждение – составить акт.
Дети без обязательных прививок не смогут посещать образовательные учреждения, а больные инфекционными болезнями должны будут выполнять требования медработников – Кабмин внес законопроект
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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13367 о защите населения от инфекционных болезней, согласно которому лица, в частности дети, не получившие обязательных профилактических прививок в соответствии с календарем прививок, не смогут находиться в учреждениях образования – при условии, что у них нет медицинских противопоказаний к прививкам.

В случае отсутствия прививки, лицо может реализовать право на образование в заочной, дистанционной, сетевой, индивидуальной или других определенных законодательством формах.

Так, согласно законопроекту, «лицам без имеющихся медицинских противопоказаний, не получившим обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, пребывание в детских учреждениях оздоровления и отдыха, а также посещение учреждений образования не разрешается».

Также предусмотрено, что если совершеннолетнее дееспособное лицо или законные представители несовершеннолетнего или недееспособного лица, которое должно быть вакцинировано, отказываются от обязательных профилактических прививок, медицинский работник должен взять у них соответствующее подтверждение об отказе, а в случае нежелания предоставить такое подтверждение – составить акт по форме и в порядке, утвержденном Минздравом.

Кроме того, законопроект предусматривает, что лица, болеющие инфекционными болезнями или являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, обязаны выполнять требования медицинских работников и актов законодательства для предотвращения распространения инфекционных болезней. Они должны выполнять требования медицинских работников относительно порядка и условий лечения.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект

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Дети без обязательных прививок не смогут посещать образовательные учреждения, а больные инфекционными болезнями должны будут выполнять требования медработников – Кабмин внес законопроект

Если совершеннолетнее лицо или законные представители несовершеннолетнего лица, которое должно быть вакцинировано, отказываются от обязательных профилактических прививок, медицинский работник должен взять у них соответствующее подтверждение об отказе, а в случае нежелания предоставить такое подтверждение – составить акт.

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