Діти без обов’язкових щеплень не зможуть відвідувати заклади освіти, а хворі на інфекційні хвороби повинні будуть виконувати вимоги медпрацівників – Кабмін вніс законопроект

Якщо повнолітня особа або законні представники неповнолітньої особи, яка повинна вакцинуватися, відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, медичний працівник повинен взяти у них відповідне підтвердження про відмову, а у разі небажання надати таке підтвердження – скласти акт.

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Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13367 про захист населення від інфекційних хвороб, відповідно до якого особи, зокрема, діти, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, не зможуть перебувати у закладах освіти – за умови, що у них немає медичних протипоказань до щеплень.

У разі відсутності щеплення, особа може реалізувати право на освіту у заочній, дистанційний, мережевій, індивідуальній або інших визначених законодавством формах.

Так, відповідно до законопроекту «особам без наявних медичних протипоказань, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочину, а також відвідування закладів освіти не дозволяється».

Також передбачено, що якщо повнолітня дієздатна особа або законні представники неповнолітньої чи недієздатної особи, яка повинна вакцинуватися, відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, медичний працівник повинен взяти у них відповідне підтвердження про відмову, а у разі небажання надати таке підтвердження – скласти акт за формою та у порядку, затвердженому МОЗ.

Крім того, законопроект передбачає, що особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є носіями збудників інфекційних хвороб, зобов’язані виконувати вимоги медичних працівників та актів законодавства для запобігання поширенню інфекційних хвороб. Вони повинні виконувати вимоги медичних працівників щодо порядку та умов лікування.

Автор: Наталя Мамченко

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