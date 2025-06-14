Коли День батька-2025 в Україні — історія свята

Цього року День батька відзначають 15 червня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

День батька в Україні – це офіційне свято, яке відзначають кожної третьої неділі червня. Офіційно це свято було запроваджено в нашій країні 2019 року. Цьогоріч дата святкування припадає на 15 червня.

День батька вперше відзначили у США 1910 року, завдяки ініціативі Сонори Смарт Додд зі штату Вашингтон.

Після смерті матері її та п’ятьох її братів і сестер виховував батько.

Натхненна його прикладом, Сонора запропонувала встановити свято на честь усіх батьків.

В 1966 році День батька став офіційним у США, а до 2012 року його почали святкувати в понад 28 країнах світу.

Для України це свято порівняно нове, тому традиції ще не усталилися. Цього дня українці вітають батьків теплими словами, телефонуючи або зустрічаючись особисто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.