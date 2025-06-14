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Коли День батька-2025 в Україні — історія свята

07:36, 14 червня 2025
Цього року День батька відзначають 15 червня.
Коли День батька-2025 в Україні — історія свята
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День батька в Україні – це офіційне свято, яке відзначають кожної третьої неділі червня. Офіційно це свято було запроваджено в нашій країні 2019 року. Цьогоріч дата святкування припадає на 15 червня.

День батька вперше відзначили у США 1910 року, завдяки ініціативі Сонори Смарт Додд зі штату Вашингтон.

Після смерті матері її та п’ятьох її братів і сестер виховував батько.

Натхненна його прикладом, Сонора запропонувала встановити свято на честь усіх батьків.

В 1966 році День батька став офіційним у США, а до 2012 року його почали святкувати в понад 28 країнах світу.

Для України це свято порівняно нове, тому традиції ще не усталилися. Цього дня українці вітають батьків теплими словами, телефонуючи або зустрічаючись особисто.

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