Чи можуть іноземці звертатися до Служби зайнятості — роз’яснення

Державна служба зайнятості роз'яснює, що іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні та мають посвідку на постійне проживання, можуть працевлаштовуватися на рівні з громадянами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба зайнятості пояснює, чи може іноземець шукати роботу в Україні, якщо багато років живе в нашій країні і має посвідку на проживання.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, можуть працевлаштуватися так само, як і громадяни. Якогось окремого дозволу їм отримувати не потрібно. Такий порядок визначає Закон України «Про зайнятість населення».

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначає, що іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, вважаються особи, які отримали посвідку на постійне проживання, якщо інше не встановлено законом.

Тобто роботодавець має право наймати на роботу іноземців, які отримали посвідку на постійне проживання в Україні, на таких же підставах і в порядку, як і громадян нашої країни. Проте частина сервісів Державної служби зайнятості доступна виключно для громадян України, тому отримати ваучер на навчання чи грант для започаткування власного бізнесу іноземець не зможе.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.