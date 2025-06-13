США перекидають військові сили на Близький Схід – AP News

Кораблі, здатні захищати від балістичних атак і крилатих ракет, вже перебували в регіоні і тепер змінюють маршрут.

Фото: seaforces.org

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США направив есмінці до Східного Середземномор’я, оскільки Ізраїль готується до відповіді з боку Ірану після авіаударів по іранських військових об'єктах, пише AP News.

За словами двох анонімних американських чиновників, військові ресурси США переміщуються у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану та можливу відповідну атаку Тегерана.

Джерела також повідомляють, що Військово-морські сили США віддали наказ есмінцю USS Thomas Hudner вирушити до Східного Середземномор'я, а другому есмінцю - почати рух вперед, щоб він був готовий до дії на вимогу Білого дому.

Один із чиновників також повідомив, що Трамп проводить зустріч із керівниками Ради національної безпеки для обговорення ситуації.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів.

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